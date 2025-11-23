В Башкирии зафиксировано подорожание путевок в местные санатории на 11%

Осенью 2025 года в Башкирии зафиксирован резкий рост цен на внутренний санаторный отдых при одновременном снижении стоимости ряда популярных зарубежных и российских туров. Об этом свидетельствуют данные анализа Башстата за сентябрь-октябрь.
По информации UfaTime, наибольшее подорожание, превышающее 11%, показали путевки в местные дома отдыха и санатории. В то же время цены на отдых в Закавказье, в Турции и на Черноморском побережье России, напротив, снизились.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.