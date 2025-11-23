Госконтроль Беларуси нашел стоматологическую клинику, где лечили даже здоровые зубы

КГК Беларуси обнаружил стоматологическую клинику, где лечили даже здоровые зубы. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Стоматология была выявлена в Светлогорске. Сотрудники Жлобинского межрайонного отдела финансовых расследований пресекли противоправную деятельность должностных лиц частного предприятия, которое оказывало медуслуги без специального разрешения.
В момент осмотра клиники, работники ведомства нашли медицинское оборудование для оказания стоматологических услуг и услуг, связанных с ультразвуковой диагностикой. Были изъяты записи с указанием обращавшихся клиентов. Позднее белорусы подтвердили, что действительно они получали соответствующие медицинские услуги.
Удалось установить, что в период нелегальной работы с 2023 по 2024 год за оказанием услуг в клинику обратились не менее 100 белорусов. В основном потребителями стоматологических усллуг были дети. В момент проверки выяснились факты некачественного оказания помощи — лечили даже здоровые зубы.
В отношении директора — учредителя частного предприятия, а также индивидуального предпринимателя было заведено уголовное дело. Доход от незаконной деятельности составил не менее 57 000 рублей.
