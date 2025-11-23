Госконтроль Беларуси нашел стоматологическую клинику, где лечили даже здоровые зубы

Удалось установить, что в период нелегальной работы с 2023 по 2024 год за оказанием услуг в клинику обратились не менее 100 белорусов. В основном потребителями стоматологических усллуг были дети. В момент проверки выяснились факты некачественного оказания помощи — лечили даже здоровые зубы.