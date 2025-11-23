Ричмонд
Город с самой интересной архитектурой выбирают в Прикамье

Среди номинантов шесть городов, в голосовании лидирует Кунгур.

Источник: Комсомольская правда

Проектная дирекция Минстроя России продолжает Всероссийское народное голосование за город с самой интересной архитектурой в Пермском крае. В списке номинантов, напомним, шесть городов: Пермь, Оса, Кунгур, Соликамск, Усолье, Чердынь.

В голосовании уже приняли участие более шести тысяч человек. В настоящий момент в списке лидеров — город Кунгур. За расположенный здесь Храм Тихвинской иконы Божией Матери и усадьбу купца Е. Я. Дубинина проголосовали 34% всех пользователей.

На втором месте — Соликамск (32%) с Центральным архитектурным ансамблем, который включает Троицкий собор, Соборную колокольню, Богоявленскую и Воскресенскую церкви, Дом воеводы.

На третьем месте с большим отрывом от лидеров (14% голосов) — Усолье.

За архитектуру Перми проголосовали пока 5% пользователей.