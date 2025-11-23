Группировка ВС России «Юг» поразила пять пунктов управления дронами ВСУ

Бойцы группировки российских войск «Юг» поразили пять пунктов управления украинскими беспилотниками на константиновском направлении в ДНР, сообщило Министерство обороны России.
Цели были обнаружены во время воздушной разведки расчётами дронов ВС России. После этого было принято решение нанести по ним удары.
«В результате ударов артиллерии и FPV-дронов все объекты противника были уничтожены», — отметили в российском ведомстве.
Кроме того, бойцы группировки «Юг» выявили и поразили две украинские замаскированные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «НОТА».
Напомним, 21 ноября Минобороны России проинформировало, что освободили населённые пункты Новосёловка, Ставки, Масляковка и Ямполь в ДНР. Кроме того, они выбили ВСУ из Радостного в Днепропетровской области.