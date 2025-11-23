Суд приговорил стюардессу к 7 годам колонии за оскорбление ВС РФ

Суд приговорил стюардессу одной из российских авиакомпаний к семи годам лишения свободы за оскорбления в адрес военных и распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили военные Telegram-каналы.
В 2024 году женщина распространяла в чате микрорайона недостоверную информацию о ВС РФ, а также оскорбляла участника специальной военной операции, состоявшего в том же чате.
Кроме того, сообщается, что позже женщина узнала персональные данные преследуемого ею бойца и стала угрожать его детям.
Проверка следственных органов подтвердила факты правонарушений, и по итогам расследования дело было передано в суд.
Ранее суд арестовал «историка русской кухни» Сюткина по делу о фейках об ВС РФ.