В колледжах Москвы обновили и модернизировали учебную инфраструктуру

Например, в колледже сферы услуг № 10 обновили учебные кабинеты, столовую и спортивный зал. Также там открыли новый кондитерский цех, переоснастили две лаборатории по стандартам московских ресторанов, установили современные плиты, печи, холодильные камеры, а также закупили кондитерские инструменты. В Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий открылся модернизированный корпус для специальностей в сфере ИТ и графического дизайна. Там появились лаборатории с мощными серверными комплексами, виртуальными машинами, системами мониторинга и инструментами для поиска и исправления ошибок в программах.