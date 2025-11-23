В колледжах Москвы обновили и модернизировали учебную инфраструктуру

Более 100 тыс. кв. м учебной инфраструктуры отремонтировали и переоборудовали в колледжах Москвы в этом году в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Например, в колледже сферы услуг № 10 обновили учебные кабинеты, столовую и спортивный зал. Также там открыли новый кондитерский цех, переоснастили две лаборатории по стандартам московских ресторанов, установили современные плиты, печи, холодильные камеры, а также закупили кондитерские инструменты. В Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий открылся модернизированный корпус для специальностей в сфере ИТ и графического дизайна. Там появились лаборатории с мощными серверными комплексами, виртуальными машинами, системами мониторинга и инструментами для поиска и исправления ошибок в программах.
В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 в учебном отделении «Диджитал» открылись современные ИТ-лаборатории и инновационные учебные зоны. В Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова модернизировали аудиторию для создания мультфильмов. Новые кабинеты симуляционно-практического обучения оборудовали в медицинском колледже № 7. В политехническом колледже № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина появилась еще одна промышленная лаборатория для подготовки операторов-наладчиков металлообрабатывающих станков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.