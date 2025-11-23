Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменится

Так, 29, 30 ноября и 1 декабря электричка № 6751/6752 Нижнекамск-Ижевск будет следовать до станции Агрыз по действующему расписанию, а далее — по измененному маршруту. Прибытие в Ижевск в эти дни запланировано на 12.27 по местному времени.