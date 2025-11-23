Ричмонд
Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменится

Это произойдёт по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

С 29 ноября по 1 декабря 2025 года в расписании пригородного железнодорожного сообщения между Нижнекамском и Ижевском произойдут временные изменения. Как сообщает пресс-служба пассажирской компании «Содружество», корректировки связаны с техническими причинами.

Так, 29, 30 ноября и 1 декабря электричка № 6751/6752 Нижнекамск-Ижевск будет следовать до станции Агрыз по действующему расписанию, а далее — по измененному маршруту. Прибытие в Ижевск в эти дни запланировано на 12.27 по местному времени.

Также 1 декабря пригородный поезд № 6677/6678 до станции Круглое Поле будет ходить по обычному графику, а затем также продолжит движение по скорректированному расписанию. В Ижевск он прибудет в 18.05 по местному времени.