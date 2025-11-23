В Хабаровском крае участники экоакции очистили более 170 км прибрежной зоны

Свыше 170 км берегов водных объектов в Хабаровском крае очистили от мусора участники акции «Вода России». Она прошла по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
С апреля по октябрь в акции приняли участие почти восемь тысяч жителей региона. Было организовано 224 мероприятия, собрано и вывезено на специальные площадки для хранения и переработки отходов 867 кубометров мусора. Волонтеры привели в порядок реки и озера по всему региону — от Охотска до Бикина. Например, были очищены от мусора участки береговых линий рек Амур, Красная Речка, Чернушка, Черная, Правая Березовая, Гнилая Падь и Полежаевка. Массовые субботники в течение лета и осени также проводили в районе пляжа завода «Дальдизель».
«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важность роли волонтеров в достижении целей в сфере экологии. Хабаровский край поддерживает взятый на национальном уровне курс на экологическое благополучие. Сегодня в регионе активно развиваются такие направления, как очистка прибрежных зон от стихийных свалок и просветительская работа по вопросам обращения с отходами и осознанного потребления», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.