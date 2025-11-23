В Хабаровском крае участники экоакции очистили более 170 км прибрежной зоны

С апреля по октябрь в акции приняли участие почти восемь тысяч жителей региона. Было организовано 224 мероприятия, собрано и вывезено на специальные площадки для хранения и переработки отходов 867 кубометров мусора. Волонтеры привели в порядок реки и озера по всему региону — от Охотска до Бикина. Например, были очищены от мусора участки береговых линий рек Амур, Красная Речка, Чернушка, Черная, Правая Березовая, Гнилая Падь и Полежаевка. Массовые субботники в течение лета и осени также проводили в районе пляжа завода «Дальдизель».