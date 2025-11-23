МВД: Мошенники стали продавать россиянам недействительные полисы ОСАГО

Мошенники стали обманывать российских граждан, продавая недействительные полисы ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
По словам представителей ведомства, злоумышленник в этом случае выступает в качестве посредника между автомобилистом и страховой компанией. Он получает от жертвы деньги и оставляет их себе, отдавая человеку «красивый документ».
— Но, когда возникает страховой случай, выясняется, что полис недействительный и автовладельцу приходится судиться со страховой компанией, — передает сообщение министерства ТАСС.
