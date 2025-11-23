Ричмонд
МВД: Мошенники стали продавать россиянам недействительные полисы ОСАГО

Мошенники стали обманывать российских граждан, продавая недействительные полисы ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

По словам представителей ведомства, злоумышленник в этом случае выступает в качестве посредника между автомобилистом и страховой компанией. Он получает от жертвы деньги и оставляет их себе, отдавая человеку «красивый документ».

— Но, когда возникает страховой случай, выясняется, что полис недействительный и автовладельцу приходится судиться со страховой компанией, — передает сообщение министерства ТАСС.

Член Союза юристов-блогеров на базе Московского государственного юридического университета имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк рассказала, что автомобилистов могут лишить водительских прав за превышение скорости на дороге на 60 километров в час и более.

Ее коллега, юрист Лев Воропаев предупредил, что действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей для водителей, которые слишком громко слушают музыку в автомобиле.

Кроме того, член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова напомнила, что гражданок, не заменивших водительские права после смены фамилии после замужества, могут оштрафовать на 15 тысяч рублей.