Китай экстренно посылает беспилотный корабль за застрявшими в космосе тайконавтами

Ранее Life.ru сообщал, что «Шэньчжоу-20» застрял на орбите из-за космического мусора. На его борту были три тайконавта. Их капсула была повреждена при столкновении, из-за чего на её корпусе образовалась вмятина. При её наличии возвращение на Землю может оказаться небезопасным.