Что изменится в выезде автомобилей должников за пределы Беларуси. Подробности прописаны в постановлении Министерства юстиции № 79 от 14 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В частности, для должников-юрлиц, а также их сотрудников с 1 января 2026 года будут введены ограничения по выезду из Беларуси. Сейчас в стране ограничения на выезд авто должников применяются к физическим лицам, а также ИП, в отношении которых были открыты исполнительные производства.
Данные меры намерены применять и в отношении должников-юрлиц и организаций, которые не являются юридическим лицом. Согласно постановлению, должностным лицам предприятий-должников могут временно ограничить право на управление механическими транспортными средствами, маломерными судами. Вместе с тем их транспортным средствам могут запретить выезжать за пределы Беларуси.
Тем временем в Беларуси подходы планируют изменить к тем, кто не платит за коммуналку.
