Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится в выезде автомобилей должников за пределы Беларуси

Стало известно, что изменится при выезде автомобилей должников за пределы Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Что изменится в выезде автомобилей должников за пределы Беларуси. Подробности прописаны в постановлении Министерства юстиции № 79 от 14 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, для должников-юрлиц, а также их сотрудников с 1 января 2026 года будут введены ограничения по выезду из Беларуси. Сейчас в стране ограничения на выезд авто должников применяются к физическим лицам, а также ИП, в отношении которых были открыты исполнительные производства.

Данные меры намерены применять и в отношении должников-юрлиц и организаций, которые не являются юридическим лицом. Согласно постановлению, должностным лицам предприятий-должников могут временно ограничить право на управление механическими транспортными средствами, маломерными судами. Вместе с тем их транспортным средствам могут запретить выезжать за пределы Беларуси.

Тем временем в Беларуси подходы планируют изменить к тем, кто не платит за коммуналку.

Ранее мы писали, что правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики Лукашенко.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.