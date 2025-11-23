Ричмонд
В МВД предупредили о мошенниках, продающих недействительные полисы ОСАГО

Агент оформляет бланк и принимает деньги от клиента, но не передает их в компанию, отметили в ведомстве.

Источник: Аргументы и факты

МВД РФ сообщило, что мошенники обманывают граждан, продавая им фальшивые полисы ОСАГО. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Так, агент оформляет полис, получает деньги от клиента, но не переводит их в страховую компанию. В базе данных полис не числится, однако у водителя на руках оказывается поддельный документ. Когда происходит страховой случай, выясняется, что полис недействителен, и автовладельцу приходится обращаться в суд с требованием к страховой компании.

В пресс-центре МВД отметили, что Верховный суд обычно принимает сторону автовладельца, если он не знал о мошенничестве. Страховая компания обязана выплатить компенсацию, однако такие случаи редки. Чаще всего фальшивые полисы изготавливаются за границей с использованием реальных номеров и поддельных реквизитов.