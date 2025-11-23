В МВД предупредили о мошенниках, продающих недействительные полисы ОСАГО

Так, агент оформляет полис, получает деньги от клиента, но не переводит их в страховую компанию. В базе данных полис не числится, однако у водителя на руках оказывается поддельный документ. Когда происходит страховой случай, выясняется, что полис недействителен, и автовладельцу приходится обращаться в суд с требованием к страховой компании.