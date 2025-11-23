Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс двух градусов ожидается в Москве в воскресенье, местами сохранится гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня управление погодой в столице перейдёт к антициклону. В такой ситуации, на фоне роста атмосферного давления, в облаках над регионом появятся прояснения, и мы увидим редкое в нынешнем ноябре солнце, и обойдётся без осадков, местами сохранится гололедица. Температура воздуха ноль — плюс два градуса, по области ноль — плюс три градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, с переходом на юго-восточный два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
«В понедельник мокрый снег, переходящий в дожди, ночью и утром гололёды и ледяные дожди. Местами может выпасть до 8−13 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы ноября, ночью ноль — минус два градуса, днём плюс четыре — плюс шесть градусов», — добавил синоптик.