Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

«Сегодня управление погодой в столице перейдёт к антициклону. В такой ситуации, на фоне роста атмосферного давления, в облаках над регионом появятся прояснения, и мы увидим редкое в нынешнем ноябре солнце, и обойдётся без осадков, местами сохранится гололедица. Температура воздуха ноль — плюс два градуса, по области ноль — плюс три градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.