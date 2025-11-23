Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Текслер назвал огромной силой 211 тысяч челябинских волонтеров. Видео

Мощь добровольческого движения в Челябинской области объединяет уже более 211 тысяч человек. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил, выступая на X слете добровольцев «Тепло» в Миассе.

Губернатор заявил о 211 тысячах волонтеров на Южном Урале.

Мощь добровольческого движения в Челябинской области объединяет уже более 211 тысяч человек. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил, выступая на X слете добровольцев «Тепло» в Миассе.

«Сегодня в нашем регионе добровольчеством занимаются более 211 тысяч человек. Это огромная сила! Благодаря волонтерам оказываем помощь Донбассу, нашим воинам, семьям мобилизованных», — сказал Алексей Текслер на юбилейном, десятом слете волонтеров «Тепло». Он добавил, что сам в молодости активно занимался волонтерством.

Обращаясь к добровольцам, глава региона подчеркнул, что название форума точно отражает душевные качества самих волонтеров. Ведь их труд невозможен без искренности и внутренней теплоты.

«Для меня каждая встреча с вами — это особое событие. Здесь собрались самые активные люди со всей области, и у каждого своя история добрых дел», — отметил глава региона.

По его словам, играют ключевую роль в помощи Донбассу, военнослужащим и семьям мобилизованных. Основной объединяющей платформой стала акция #МЫВМЕСТЕ, чьи штабы работают в каждом муниципалитете и позволяют эффективно собирать помощь и выстраивать обратную связь с людьми.