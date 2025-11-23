Губернатор Текслер назвал огромной силой 211 тысяч челябинских волонтеров. Видео

«Сегодня в нашем регионе добровольчеством занимаются более 211 тысяч человек. Это огромная сила! Благодаря волонтерам оказываем помощь Донбассу, нашим воинам, семьям мобилизованных», — сказал Алексей Текслер на юбилейном, десятом слете волонтеров «Тепло». Он добавил, что сам в молодости активно занимался волонтерством.