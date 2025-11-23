Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный бизнес сравнивает страну не с Румынией, а с Тунисом и Марокко, и сами жители Молдове не верят в светлое будущее: Почему инвесторы не приходят в республику

Инвестиции всегда начинаются не с денег, а с доверия.

Источник: Комсомольская правда

"Новость о том, что Молдова снова оказалась среди аутсайдеров — это предсказуемый диагноз.

1. Страна короткого планирования.

По данным Intellect Group (2024−2025):

47% живут «сегодняшним днём» — в режиме постоянного финансового выживания.

Лишь 18% планируют дальше 12 месяцев.

Личная тревожность — 62−67%

Когда люди не верят в своё завтра, инвестор не верит в страну.

2 Капитал уходит — свой и чужой.

UNCTAD фиксирует:

Общий объём иностранных вложений: −5,39 млрд $ (-2%).

Инвестиции граждан Молдовы за рубеж: 494 млн $ (+25%).

Если свои деньги уходят, чужие не приходят.

3 Политическая нестабильность.

Опросы Intellect Group (2024−2025):

58% видят постоянную смену правил.

61% боятся ухудшения после выборов.

54% ощущают войну власти и оппозиции.

36% бизнесов работают «на выживание».

Тревога становится частью экономической модели.

4 Молдова конкурирует с Северной Африкой, а не с ЕС.

Инвесторы сравнивают страну не с Румынией, а с Тунисом и Марокко, потому что:

низкая стабильность.

слабые институции.

миграция: ~30% трудоспособных уехали.

доверие к государству:

доверие к правовой системе:

Это не европейская интеграция.

Это афроинтеграция по уровню институтов.

5 Что ищут инвестиции — и чего Молдова не даёт.

Инвестиции требуют:

скорости решений.

политического мира.

стабильного рынка труда.

предсказуемых правил.

А у нас:

более 4 политических кризисов за 4 года.

смена стратегий каждые 1−1,5 года.

эмиграция: ~30% рабочей силы.

недоверие к государству: 70%

Инвестор не вкладывает в страну, где общество каждые полтора года голосует эмоцией «против».

Проблема не в деньгах, а в том, что страна нестабильна, правила непредсказуемы, а горизонт планирования слишком короток.

Инвестиции приходят туда, где есть будущее.

У Молдовы оно пока выглядит как «от выборов до выборов».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Банановая республика: Десяток яиц — 50 леев, молдавский виноград — 40 леев за кило, мандарины и бананы дешевле — что почем на Центральном рынке Кишинева.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы и узнал, почем самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).

Дожили: В Кишиневе могут назвать фашистом за то, что говоришь по-русски.

Корреспондент «КП» в Молдове попал в такую вот нелицеприятную ситуацию (далее…).

Стали известны новые подробности громкого убийства матери и её 20-летней дочери в Молдове: Главный подозреваемый — родственник погибших и отец десяти детей.

По предварительной версии, преступление могло быть совершено из мести (далее…).