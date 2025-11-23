Крупный бизнес сравнивает страну не с Румынией, а с Тунисом и Марокко, и сами жители Молдове не верят в светлое будущее: Почему инвесторы не приходят в республику

"Новость о том, что Молдова снова оказалась среди аутсайдеров — это предсказуемый диагноз.
1. Страна короткого планирования.
По данным Intellect Group (2024−2025):
47% живут «сегодняшним днём» — в режиме постоянного финансового выживания.
Лишь 18% планируют дальше 12 месяцев.
Личная тревожность — 62−67%
Когда люди не верят в своё завтра, инвестор не верит в страну.
2 Капитал уходит — свой и чужой.
UNCTAD фиксирует:
Общий объём иностранных вложений: −5,39 млрд $ (-2%).
Инвестиции граждан Молдовы за рубеж: 494 млн $ (+25%).
Если свои деньги уходят, чужие не приходят.
3 Политическая нестабильность.
Опросы Intellect Group (2024−2025):
58% видят постоянную смену правил.
61% боятся ухудшения после выборов.
54% ощущают войну власти и оппозиции.
36% бизнесов работают «на выживание».
Тревога становится частью экономической модели.
4 Молдова конкурирует с Северной Африкой, а не с ЕС.
Инвесторы сравнивают страну не с Румынией, а с Тунисом и Марокко, потому что:
низкая стабильность.
слабые институции.
миграция: ~30% трудоспособных уехали.
доверие к государству:
доверие к правовой системе:
Это не европейская интеграция.
Это афроинтеграция по уровню институтов.
5 Что ищут инвестиции — и чего Молдова не даёт.
Инвестиции требуют:
скорости решений.
политического мира.
стабильного рынка труда.
предсказуемых правил.
А у нас:
более 4 политических кризисов за 4 года.
смена стратегий каждые 1−1,5 года.
эмиграция: ~30% рабочей силы.
недоверие к государству: 70%
Инвестор не вкладывает в страну, где общество каждые полтора года голосует эмоцией «против».
Проблема не в деньгах, а в том, что страна нестабильна, правила непредсказуемы, а горизонт планирования слишком короток.
Инвестиции приходят туда, где есть будущее.
У Молдовы оно пока выглядит как «от выборов до выборов».
