Желайте людям здравствовать

Размышляю теперь о парадоксах бытия. Не сомневаюсь, что нагрубивший мне высокомерный джентльмен «при исполнении», если слышал про Аристарха, отправил ему свой привет, причем искренний. Это ведь несложно, никакого напряжения не требует. А вот в реальной жизни, когда надо поздороваться или просто вести себя по-человечески, для иных это требует какого-то нечеловеческого напряжения, задора на эту «затратную доброту» абсолютно не остается. Тогда где же мы настоящие?! Хочется верить, что там, на коротких видео, где люди, сияя улыбками, передают малышу приветы. Но, вспоминая сценку с билетами, морщусь… Наверное, надо просто забыть, но не забывается… Давайте друг друга приветствовать улыбкой не только сегодня, не по расписанию. Это так украшает жизнь! Аристарх — знает.