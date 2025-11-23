Желайте людям здравствовать

История и правда получилась трогательной: тетя прошла мимо, возможно, она просто не услышала детский щебет, мальчик расстроился. История эта благодаря его маме разлетелась по соцсетям и «выстрелила» в хорошем смысле слова: порадовать малыша приветами поспешили и пожарные, и спортсмены, и звезды, и просто неравнодушные люди. Полное умиление и милота в итоге: хорошие мы, добрые. Что, в общем, так и есть, если не брать в расчет некие исключения…
У меня же неделя началась, ну почти как у Аристарха. На распечатанных театральных билетах отчего-то не отразился штрихкод. Это, понятно, делало их сомнительными, и знатную головомойку мне устроили на входе в один уважаемый театр. Но больше всего, судя по всему, выбесило «кордон» именно то, что я, протягивая билеты, еще и поздоровалась. Да и дальше на хамство не повелась… Мы, преступники, такие: норовим то улыбнуться шире плеч, то здравия пожелать…
Размышляю теперь о парадоксах бытия. Не сомневаюсь, что нагрубивший мне высокомерный джентльмен «при исполнении», если слышал про Аристарха, отправил ему свой привет, причем искренний. Это ведь несложно, никакого напряжения не требует. А вот в реальной жизни, когда надо поздороваться или просто вести себя по-человечески, для иных это требует какого-то нечеловеческого напряжения, задора на эту «затратную доброту» абсолютно не остается. Тогда где же мы настоящие?! Хочется верить, что там, на коротких видео, где люди, сияя улыбками, передают малышу приветы. Но, вспоминая сценку с билетами, морщусь… Наверное, надо просто забыть, но не забывается… Давайте друг друга приветствовать улыбкой не только сегодня, не по расписанию. Это так украшает жизнь! Аристарх — знает.