Подземные красоты России: куда поехать вместо закрытой Кунгурской пещеры

Огромный туристический комплекс «Рускеала» расположен в Карелии на территории бывшего мраморного карьера. К услугам гостей здесь есть масса различных экскурсий по земле, по воде и, что интересует нас, под землей. Маршрут «Подземная Рускеала» запущен в 2017 году. Его протяженность около километра. «Подземная экскурсия проходит по таинственным рукотворным лабиринтам мраморных штолен к Большому колонному залу и Подземному озеру. Экскурсоводы расскажут вам о том, зачем горнодобытчики ушли под землю, что означают маркшейдерские знаки на стенах и какие тайны скрыты под гладью подземного озера. Подсветка мраморных стен и колонн, рунические карельские напевы и современная фортепьянная музыка, удивительные акустические эффекты подземелья помогут погрузиться в атмосферу подземного царства и прикоснуться к тайнам карельских мраморных глубин», — говорится на сайте парка.