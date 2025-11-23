Курганцы пожаловались на нехватку остановок в Галкино 2. Фото

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Заозерного района в Кургане также просили установить дополнительные остановки. В мэрии ответили, что комплексы уже монтируются и работа продолжается по плану благоустройства.