Курганцы пожаловались на нехватку остановок в Галкино 2. Фото

В Кургане в Галкино 2 не хватает остановок общественного транспорта, поэтому люди ждут автобусы под открытым небом. Об этом говорится в жалобе.

Горожане просят сделать остановочный комплекс в Кургане.

«Когда появятся остановочные комплексы на Галкино 2. Впереди зима, но от дождя и снега негде укрыться», — сообщается на сайте «Обратись». К сообщению прикреплены фото.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Заозерного района в Кургане также просили установить дополнительные остановки. В мэрии ответили, что комплексы уже монтируются и работа продолжается по плану благоустройства.

