В Свердловской области запустят новогоднюю акцию

В почтовых отделениях Свердловской области 1 декабря появятся специальные ящики для писем Деду Морозу и его национальным помощникам. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Письмо можно будет отправить не только Деду Морозу, но и его национальным помощникам.

Послание можно будет не только Деду Морозу в Великий Устюг, но и его национальным помощникам: Урал Морозу, Ямал Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю и другим. Их адреса будут написаны на табличках рядом с ящиками.

«Почта России» организует акцию, чтобы помочь детям отправить послания зимним волшебникам. Сотрудники почтовых отделений будут помогать детям правильно заполнить адресную строку и наклеить марку.