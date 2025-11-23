На трассе в ХМАО введены ограничения

На участке трассы ограничена видимость из-за непогоды.
В ХМАО на автодороге Югра с 11 по 141 километры временно ограничена скорость движения до 70 километров в час. Об этом сообщили в дорожном Управлении округа.
«Внимание! Вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге Югра — участок с 11-го по 141-й километры», — сообщается в telegram-канале управления.
Мера введена из-за ухудшения погоды. В регионе бушует снегопад и метель, дует сильный боковой ветер, а на трассе ограничена видимость.