Онколог оценил шансы легенды футбола и экс-мужа Началовой Алдонина победить рак

«Что касается операции: она напрямую зависит от того, какая опухоль, где расположена, какой у неё размер. Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок», — подчеркнул врач-онколог.
Он отметил, что при выходе новообразования за пределы органа проводится циторедуктивная операция, сохраняющая целостность желудка для поддержания качества жизни пациента. Эксперт выразил надежду, что в случае футболиста заболевание было диагностировано на достаточно ограниченной стадии.
В то же время медик охарактеризовал рак желудка как коварное заболевание, которое годами маскируется под гастрит, воспалительные изменения или другие функциональные расстройства. Только систематическое наблюдение и квалифицированная диагностика позволяют своевременно выявить переход хронических патологий в онкологический процесс.
«Самое главное, чтобы человек с таким диагнозом находился в группе контроля со своим алгоритмом обследования», — заключил собеседник NEWS.ru.
Напомним, ранее в РПЛ сообщили, что у Евгения Алдонина диагностировано тяжёлое заболевание, требующее длительного и крайне дорогостоящего лечения. Позже выяснилось, что у футболиста выявлен рак желудка.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.