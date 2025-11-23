Ричмонд
Онколог оценил шансы легенды футбола и экс-мужа Началовой Алдонина победить рак

Успешность операции на желудке бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина зависит от комплекса медицинских факторов, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, особенности хирургического вмешательства определяются характеристиками опухоли.

Источник: Life.ru

«Что касается операции: она напрямую зависит от того, какая опухоль, где расположена, какой у неё размер. Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок», — подчеркнул врач-онколог.

Он отметил, что при выходе новообразования за пределы органа проводится циторедуктивная операция, сохраняющая целостность желудка для поддержания качества жизни пациента. Эксперт выразил надежду, что в случае футболиста заболевание было диагностировано на достаточно ограниченной стадии.

В то же время медик охарактеризовал рак желудка как коварное заболевание, которое годами маскируется под гастрит, воспалительные изменения или другие функциональные расстройства. Только систематическое наблюдение и квалифицированная диагностика позволяют своевременно выявить переход хронических патологий в онкологический процесс.

«Самое главное, чтобы человек с таким диагнозом находился в группе контроля со своим алгоритмом обследования», — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее в РПЛ сообщили, что у Евгения Алдонина диагностировано тяжёлое заболевание, требующее длительного и крайне дорогостоящего лечения. Позже выяснилось, что у футболиста выявлен рак желудка.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.