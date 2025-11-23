Ричмонд
Экоактивисты с Тунберг окрасили воды Гранд-канала в Венеции в кислотно-зеленый цвет

Шведская экологическая активистка Грета Тунберга вместе с единомышленниками из организации Extinction Rebellion вылила в венецианский Гранд-канал и ряд других водоемов огромные объемы якобы безопасной краски. Из-за этого вода окрасилась в кислотно-зеленый цвет.

Представительница организации сообщила Международному французскому радио, что целью акции было привлечение внимания к результатам климатической конференции ООН в Бразилии.

По словам активистки, Италия оказалась в числе стран, блокирующих «самые амбициозные предложения». После этого ее соратники вылили краску в различные водоемы Венеции, Болоньи, Генуи и Таранто.

— Движение Extinction Rebellion окрасило воды десяти итальянских городов в зеленый цвет, осуждая экоцидную политику итальянского правительства, — говорится в сообщении организации в X.

Ранее известная картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» была атакована радикальными экоактивистами в Лувре. Они вылили на полотно суп. А в октябре прошлого года участники движения Derniere Renovation облили краской стеклянные стены пирамиды Лувра в Париже.

