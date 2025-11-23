В Минске цены на аренду однокомнатных квартир стартуют от $300. Подробности обнародовали в эфире телеканала ОНТ.
Руководитель управления аренды агентства недвижимости Юлия Широкая уточнила, что в среднем на однокомнатные и двухкомнатные квартиры рост цен с начала 2025 года составил примерно 10%.
— Если мы рассматриваем однокомнатные квартиры, то старт цены начинается от 300 долларов", — сообщила Юлия Широкая.
Вместе с тем директор одного из минских агентств недвижимости Ирина Мартынова заметила, что стоимость аренды выросла следом за ценой на недвижимость. Она отметила, что в 2024 году взлетели цены на недвижимость по причине очень дешевых кредитов.
Кстати, жилые дома будут построены в Минске недалеко от набережной Свислочи.
Тем временем Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры: местоположение, наличие балкона, вид из окна, класс жилья.
Ранее Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.