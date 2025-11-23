Символ империи «плачет»: Почему замироточила предвещающая беду икона Николая II

Тем не менее ряд церковных авторитетов призывает избегать поспешных апокалиптических прогнозов, указывая, что главный смысл чудесных знамений — призвать человека к покаянию и духовному пробуждению. Вне зависимости от трактовок, духовенство единодушно призывает паству к усиленной молитве и участию в таинствах как к главному ответу на это явление.