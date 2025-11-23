Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области запускают проект по предотвращению школьных конфликтов

С декабря в регионе стартует пилотный просветительский проект «Вместе о важном».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске состоялось заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних, на котором рассмотрели случаи конфронтации среди учащихся в поселке Большой Луг Шелеховского района и в Нижнеудинске. По итогам обсуждения утвержден комплекс профилактических мер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Иркутской области.

— Понимаем, что надо продумать систему, чтобы потом мы не разбирали такие ситуации, а для того, чтобы своевременно видели в школах любые возникающие ситуации и предупреждали конфликты на стадии зарождения. Поэтому мы приняли решение о запуске проекта по усилению роли классного руководителя, — пояснила зампред регионального правительства Наталья Дикусарова.

В поселке Большой Луг до 1 декабря классные руководители проведут индивидуальную работу с каждым учеником и проверят условия их проживания. Также будет усилен контроль за соблюдением комендантского часа для несовершеннолетних.

К системным мерам относятся анализ внеурочной занятости детей и привлечение их к социально значимой деятельности, включая поддержку участников специальной военной операции. С декабря в регионе стартует пилотный просветительский проект «Вместе о важном» с участием родителей, педагогов и школьников.