В Иркутской области запускают проект по предотвращению школьных конфликтов

— Понимаем, что надо продумать систему, чтобы потом мы не разбирали такие ситуации, а для того, чтобы своевременно видели в школах любые возникающие ситуации и предупреждали конфликты на стадии зарождения. Поэтому мы приняли решение о запуске проекта по усилению роли классного руководителя, — пояснила зампред регионального правительства Наталья Дикусарова.