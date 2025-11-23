В Ростове на следующей неделе синоптики обещают до 15 градусов тепла

В Ростове-на-Дону последняя неделя осени порадует горожан теплом. По прогнозам синоптиков в понедельник, 24 ноября, утром столбики термометра покажут +10, днем потеплеет до 15 градусов. Вечером — чуть холоднее — 11 градусов. Первый рабочий день недели будет пасмурным, но без дождя.