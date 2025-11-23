Ричмонд
В Ростове на следующей неделе синоптики обещают до 15 градусов тепла

В Ростове рабочая неделя будет теплой и без осадков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону последняя неделя осени порадует горожан теплом. По прогнозам синоптиков в понедельник, 24 ноября, утром столбики термометра покажут +10, днем потеплеет до 15 градусов. Вечером — чуть холоднее — 11 градусов. Первый рабочий день недели будет пасмурным, но без дождя.

Во вторник, 25 ноября, утром в Ростове +9, днем +11, вечером и ночью +7 и +6 соответственно.

В среду, 26 ноября, в донской столице утром +6, днем +10, вечером и ночью +9. Осадков не обещают.

В четверг, 27 ноября, с утра +8, днем +13, вечером и ночью +10 и +8 соответственно. Без осадков, облачно с прояснениями.

В пятницу, 28 ноября, пасмурно, но без дождя. Утром столбики термометра покажут +7, днем +12, вечером и ночью +10 и +8 соответственно.

