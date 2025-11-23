Винодельческое хозяйство Анапы повысило производительность труда

Итоги оптимизации процесса розлива игристых вин по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на предприятии «Лоза» в городе Анапе Краснодарского края. Об этом сообщили в городской администрации.
Команде удалось снизить время протекания процесса на 11,8%, увеличить выработку на 17,4%, а внеплановые простои снизить на 15,7%. Специалисты регионального центра компетенций пересмотрели организационную структуру, разработали график обслуживания оборудования с электронным учетом простоев, выполнили стандартизацию рабочих мест и операционных процедур для ключевого оборудования линии розлива.
Как отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, бережливое производство — это не просто эффективные инструменты, а принципиально новый взгляд на то, как организовать работу на производстве. Полученные результаты — показатель трансформации мышления всей команды и понимание, что каждая мелочь в процессе влияет на конкурентоспособность и будущее компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.