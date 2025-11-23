Винодельческое хозяйство Анапы повысило производительность труда

Как отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, бережливое производство — это не просто эффективные инструменты, а принципиально новый взгляд на то, как организовать работу на производстве. Полученные результаты — показатель трансформации мышления всей команды и понимание, что каждая мелочь в процессе влияет на конкурентоспособность и будущее компании.