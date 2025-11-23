Ричмонд
Для москвичей подготовили викторину о капибарах

Ее опубликовали на сайтах столичного зоопарка и проекта «Активный гражданин».

Викторину о капибарах опубликовали на сайтах Московского зоопарка и проекта «Активный гражданин». Развитие таких сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Эта викторина содержит восемь вопросов, в каждом из которых нужно выбрать один правильный ответ из пяти вариантов. Подготовиться и получить максимальный результат поможет опыт наблюдения за капибарами, изучение познавательных фактов на странице с трансляциями, а также на официальном сайте и страницах зоопарка в социальных сетях.

Вопросы посвящены особенностям обитания капибар в дикой природе и зоопарке, их социальному поведению, питанию и другим темам. Подобные викторины — это отличная возможность в интерактивном формате проверить и закрепить свои знания о животных.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.