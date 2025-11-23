В Электрогорске пройдет форум «Экспортный потенциал Подмосковья»

Мероприятие станет площадкой для диалога власти и бизнеса, где предпринимателям расскажут об инструментах выхода на международные рынки. В программе — экскурсия по одному из местных предприятий и пленарное заседание. Его участниками станут руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Группы компаний Российского экспортного центра Денис Бадекин, ведущий менеджер Фонда поддержки ВЭД Московской области Анастасия Прибылова и многие другие.