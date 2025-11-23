В Электрогорске пройдет форум «Экспортный потенциал Подмосковья»

Межмуниципальный форум «Экспортный потенциал Подмосковья» состоится 27 ноября в городе Электрогорске Московской области в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
Мероприятие станет площадкой для диалога власти и бизнеса, где предпринимателям расскажут об инструментах выхода на международные рынки. В программе — экскурсия по одному из местных предприятий и пленарное заседание. Его участниками станут руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Группы компаний Российского экспортного центра Денис Бадекин, ведущий менеджер Фонда поддержки ВЭД Московской области Анастасия Прибылова и многие другие.
Спикеры расскажут о мерах государственной поддержки экспорта и импорта, сертификации экспортной продукции, организации и сопровождении экспортных сделок и многом другом. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.