Федеральную трассу «Дон» окутал густой туман

Сотрудники ГАИ предупредили водителей о тумане на федеральной трассе «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в воскресенье, 23 ноября, резко ухудшилась погода. В частности, на федеральной трассе «Дон» на отрезке с 777 км по 861 км — густой туман. Видимость очень низкая. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

— Призываем автомобилистов не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходов — пересекать проезжую часть только по переходам и в соответствии с сигналами светофоров, — обратились в Госавтоинспекции к участникам дорожного движения.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что следующая рабочая неделя в донской столице будет теплой и без осадков.

