Кадеты Правового лицея Хабаровска получили награду на Всероссийском конкурсе

Кроме того, в индивидуальных конкурсах ребята также проявили себя. Кирилл Горбунов завоевал «Золотой диплом» в номинации «Вокальное исполнительство», а Аделина Жуй-Чен получила «Бронзовый диплом» в номинации «Исполнительское искусство». Этот успех — результат не только усердных тренировок, но и бесконечной преданности кадетов своей Родине и глубокому чувству патриотизма.