Кадеты Правового лицея Хабаровска получили награду на Всероссийском конкурсе

Церемониальный отряд «Фемида» Правового лицея Хабаровска добавил новую яркую страницу в историю учебного заведения, став победителями заключительного этапа Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества». В мероприятии приняли участие около 800 кадетов, которые продемонстрировали мастерство в смотре строя и песни. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
16 кадетов из 6, 8 и 9 классов, обучающихся по направлениям МЧС и МВД, выступили на главной сцене Всероссийского конкурса в Москве. Под руководством Надежды Коноваловой они показали высокий уровень подготовки и профессионализма. В зале Полководцев Музея Победы, посвященном 80-летию Великой Победы, кадеты пронесли в строевом дефиле флаги России и Хабаровска.
За свои усилия и командный дух команда Правового лицея была удостоена золотого диплома и самой высокой награды — «Бриллиантовой звезды» за лучшее «Показательное выступление» в номинации «Смотр строя и песни».
Кроме того, в индивидуальных конкурсах ребята также проявили себя. Кирилл Горбунов завоевал «Золотой диплом» в номинации «Вокальное исполнительство», а Аделина Жуй-Чен получила «Бронзовый диплом» в номинации «Исполнительское искусство». Этот успех — результат не только усердных тренировок, но и бесконечной преданности кадетов своей Родине и глубокому чувству патриотизма.