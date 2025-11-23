«Каникулы» для водителей заканчиваются: с 2026 года жителям Башкирии придется менять права

С 1 января 2026 года в России прекращается практика автоматического продления водительских удостоверений с истекшим сроком действия. Власти напоминают гражданам о необходимости заблаговременно заменить документы через стандартную процедуру в подразделениях ГИБДД.
Действие автоматического продления прав, срок которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, было продлено ранее в целях снижения административной нагрузки. Аналогичные меры применялись и в 2024—2025 годах.
Важно отметить, что эти меры не распространялись на водителей, сменивших фамилию или другие личные данные, утративших удостоверение, а также лиц, в отношении которых действует запрет на управление транспортными средствами.
С 1 января 2026 года специальный порядок продления утратит силу. Водителям, чьи права будут просрочены, для управления автомобилем потребуется оформить новые документы в общем порядке.
