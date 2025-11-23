Ричмонд
Жители Жанаозена выстроились в очередь за водительскими правами

Жители Жанаозена жалуются на ситуацию в специализированном ЦОНе города. Из-за технического сбоя экзамен по теории вождения принимается всего на одном рабочем компьютере, сообщает Lada.

Источник: Курсив

По словам жанаозенцев, они вынуждены собираться в очереди с раннего утра и составлять списки ночью, чтобы попасть на тестирование. Однако многие, пришедшие днем, получают отказ из-за исчерпанного лимита.

«Как так? Это же не поселок, а город с населением больше 100 тысяч! Один компьютер на всех — это просто несерьезно. Люди ночами дежурят, чтобы попасть в список, а кто приходит днем, уже не имеет шансов», — возмущаются люди.

В региональном филиале «Правительства для граждан» подтвердили, что один из компьютеров вышел из строя еще с 24 сентября. Сейчас специалисты Службы информационной безопасности ведут работы по устранению неисправности.

«Вопрос находится под постоянным контролем и работы по восстановлению нормальной работы сектора продолжаются. Обслуживание в порядке живой очереди либо по каким-либо спискам не производится. Прием услугополучателей осуществляется исключительно по предварительному бронированию очереди», — говорится в сообщении.

Жители просят ускорить ремонт и ввести электронное бронирование, чтобы избежать скопления людей.

Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане изменили порядок выдачи водительских прав. Подача заявлений теперь доступна через мобильное приложение «ЦОН».