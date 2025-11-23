Минчанин устроил стриптиз в баре, перебрав с алкоголем из-за развода дочери. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Центрального района. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
В тот день 56-летний житель Минска узнал о предстоящем разводе единственной дочери, выпил дома коньяк. После этого он вызвал такси и поехал в бар, расположенный на улице Зыбицкой. Там мужчина расположился за стойкой, попросив налить водки.
В какой-то момент жителю Минска показалось, что ему налили не тот алкоголь и он начал нецензурно выражаться, оскорблять девушку-бармена. После этого мужчина снял штаны, нижнее белье и начал разгуливать по заведению. Затем он ушел в уборную и вышел оттуда абсолютно голым.
Сотрудница заведения нажала тревожную кнопку, в бар приехали сотрудники милиции, задержали мужчину и доставили в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства. В отношении минчанин завели уголовное дело.
Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич сообщил, что обвиняемый работает менеджером по продажам в частной компании. Ему было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается вплоть до трех лет лишения свободы. Вину минчанин признал полностью, раскаялся в содеянном. Кроме того, мужчина извинился перед потерпевшей и передал ей 850 рублей в счет материальной компенсации причиненного морального вреда.
