Минчанин устроил стриптиз в баре, перебрав с алкоголем из-за развода дочери

Минчанин перебрал с алкоголем из-за развода дочери и устроил стриптиз в одном из баров.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин устроил стриптиз в баре, перебрав с алкоголем из-за развода дочери. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Центрального района. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В тот день 56-летний житель Минска узнал о предстоящем разводе единственной дочери, выпил дома коньяк. После этого он вызвал такси и поехал в бар, расположенный на улице Зыбицкой. Там мужчина расположился за стойкой, попросив налить водки.

В какой-то момент жителю Минска показалось, что ему налили не тот алкоголь и он начал нецензурно выражаться, оскорблять девушку-бармена. После этого мужчина снял штаны, нижнее белье и начал разгуливать по заведению. Затем он ушел в уборную и вышел оттуда абсолютно голым.

Сотрудница заведения нажала тревожную кнопку, в бар приехали сотрудники милиции, задержали мужчину и доставили в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства. В отношении минчанин завели уголовное дело.

Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич сообщил, что обвиняемый работает менеджером по продажам в частной компании. Ему было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается вплоть до трех лет лишения свободы. Вину минчанин признал полностью, раскаялся в содеянном. Кроме того, мужчина извинился перед потерпевшей и передал ей 850 рублей в счет материальной компенсации причиненного морального вреда.

