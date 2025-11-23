Минчанин устроил стриптиз в баре, перебрав с алкоголем из-за развода дочери

Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич сообщил, что обвиняемый работает менеджером по продажам в частной компании. Ему было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается вплоть до трех лет лишения свободы. Вину минчанин признал полностью, раскаялся в содеянном. Кроме того, мужчина извинился перед потерпевшей и передал ей 850 рублей в счет материальной компенсации причиненного морального вреда.