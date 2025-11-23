За девять месяцев 2025 года в Екатеринбурге родилось более 15 тысяч человек

В Екатеринбурге за девять месяцев 2025 года родилось 15 040 детей. Об этом сообщил директор департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, представляя депутатам Екатеринбургской гордумы прогноз социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.