Самарские ученые смогли увеличить точность цветопередачи цифровых камер

«Нам удалось преодолеть разрыв между классическими и нейросетевыми алгоритмами обработки цвета и разработать универсальный нейросетевой подход сопоставления цветов cmKAN, который позволяет более точно сравнивать и корректировать в автоматическом режиме цвета изображения. Процесс работы нейросети похож на этапы работы оператора программы цветовой коррекции, например, Photoshop или Lightroom. Оператор строит нелинейные кривые преобразования цветов и задает области их применения: так, на светлом небе правила преобразования цветов одни, в тени зданий другие, вблизи источников света — третьи», — отметил Артем Никоноров, профессор, директор Института искусственного интеллекта и руководитель центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем» Самарского университета им. Королева.