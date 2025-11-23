Самарские ученые смогли увеличить точность цветопередачи цифровых камер

Ученые Института искусственного интеллекта Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из Москвы, Германии и Канады разработали новую технологию cmKAN для увеличения точности цветопередачи цифровых камер. Работа проводилась по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области.
«Нам удалось преодолеть разрыв между классическими и нейросетевыми алгоритмами обработки цвета и разработать универсальный нейросетевой подход сопоставления цветов cmKAN, который позволяет более точно сравнивать и корректировать в автоматическом режиме цвета изображения. Процесс работы нейросети похож на этапы работы оператора программы цветовой коррекции, например, Photoshop или Lightroom. Оператор строит нелинейные кривые преобразования цветов и задает области их применения: так, на светлом небе правила преобразования цветов одни, в тени зданий другие, вблизи источников света — третьи», — отметил Артем Никоноров, профессор, директор Института искусственного интеллекта и руководитель центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем» Самарского университета им. Королева.
Для автоматической обработки получаемых с камеры изображений ученые впервые в мире применили сети Колмогорова-Арнольда (KAN) — это новый класс нейронных сетей, который позволил нейросетевым методам обойти классические по качеству обработки цвета. Для обучения и тестирования cmKAN разработчики подготовили и опубликовали набор данных, содержащий более двух тысяч пар снимков с различных камер, в различных местах и условиях съемки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.