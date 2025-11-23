Мелкий картофель запретили продавать в Беларуси — вот что с ним будут делать. Подробности сообщили в эфире телеканала «Мир 24».
В Беларуси картофель является одним из самых любимых овощей, поэтому нормы к нему стали жестче. Теперь в магазинах запрещено продавать клубни менее 45 миллиметров (подробнее мы писали здесь). Так, средний и мелкий картофель отправляют на переработку для производства крахмала, картофеля фри, чипсов или хлопьев.
Новые нормы на картофель были установлены правительством (подробнее — здесь), которое отреагировало на жалобы со стороны белорусов. Все дело в том, что люди просили поставлять к магазины более крупный картофель. На его качество обратил внимание и президент Беларуси.
В эфире телеканала отметили, что сейчас картофель проверяют в несколько этапов. После стабилизационных фондов корнеплод поступает в лаборатории, где специалисты используют калибровочное сито.
— Взвешиваем наш картофель. И определяем процент картофеля от партии, который не проходит через сито 45 мм. Такого картофеля в партии, чтобы партия была соответствующая, должно быть не более 10%, — обратила внимание ведущий инженер-химик Белорусского государственного института метрологии Ирина Макоед.
Ранее МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси.
Тем временем МАРТ и Минсельхозпрод сказали, кто виноват в нехватке картошки в магазинах Беларуси весной 2025: «Все слукавили».
Вместе с тем Минсельхозпрод сказал, почему цены на белорусские овощи выше, чем на импортные.