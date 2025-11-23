Учащиеся костромского техникума посетили центр энергоэффективных технологий

Гостями учебно-научного центра энергоэффективных технологий «ИГЭУ — De Dietrich» стали учащиеся Костромского энергетического техникума. Организация таких визитов отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
В учебном центре ребята смогли увидеть современное теплоэнергетическое оборудование, средства автоматики, распределения и потребления тепловой энергии. Практическое занятие для ребят провел заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина Александр Банников. Учащиеся также встретились с преподавателями двух смежных кафедр — промышленной теплоэнергетики и тепловых электрических станций.
Кроме того, ребята увидели новые лаборатории «Микроклимата» — тренажер, где создают программное обеспечение для вентиляции, кондиционирования, подогрева, увлажнения помещений и изучают отдельные аспекты работы котельных, лабораторию, системы теплоснабжения в миниатюре. Завершающим этапом поездки стала встреча ребят с ответственным секретарем приемной комиссии. Он рассказал о возможностях обучения в центре и сдаче вступительных испытаний после окончания техникума.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.