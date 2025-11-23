Учащиеся костромского техникума посетили центр энергоэффективных технологий

Кроме того, ребята увидели новые лаборатории «Микроклимата» — тренажер, где создают программное обеспечение для вентиляции, кондиционирования, подогрева, увлажнения помещений и изучают отдельные аспекты работы котельных, лабораторию, системы теплоснабжения в миниатюре. Завершающим этапом поездки стала встреча ребят с ответственным секретарем приемной комиссии. Он рассказал о возможностях обучения в центре и сдаче вступительных испытаний после окончания техникума.