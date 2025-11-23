Ричмонд
Глава Башкирии рассказал о хлеборобе, награжденном за работу автомобилем

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о механизаторе из Чекмагушевского района Масгуте Зиакаеве, получившем за хорошую работу автомобиль LADA Niva.

Источник: телеграм-канал / Радия Хабирова

В этом году Масгут Зиакаев из Чекмагушевского района намолотил 21 870 центнеров зерна. Он стал одним из победителей ежегодного республиканского конкурса среди операторов зерноуборочных комбайнов, самоходных косилок и свеклоуборочных комбайнов.

«Масгут Мавлявиевич в профессии 38 лет. Трудовую деятельность начал в колхозе имени Ленина, теперь служит родному району в СПК “Заря”. Во время посевной работает на тракторе “Джон Дир”, урожай собирает на комбайне “Акрос-550”», — рассказал Радий Хабиров.

Коллеги уважают Масгута Зиакаева его за мастерство, ответственность и умение передавать знания молодёжи.

За многолетний добросовестный труд в 2022 году Масгута Зиакаева наградили Почётной грамотой Башкортостана. В этом году ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ему вручили новый автомобиль LADA Niva.

«Такие работники, как Масгут Зиакаев из СПК “Заря”, укрепляют наши успехи в сельском хозяйстве. Только в Чекмагушевском районе в этом году намолотили более 150 тысяч тонн зерна, а всего в Башкортостане произвели почти 3,8 млн тонн, — подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров. — Спасибо Масгуту Мавлявиевичу за преданность и любовь к земле! Низкий поклон всем нашим труженикам!».

Напомним, 7 ноября в Башкирии героям жатвы вручили ключи от автомобилей «Лада Нива».