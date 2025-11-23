Глава Башкирии рассказал о хлеборобе, награжденном за работу автомобилем

«Такие работники, как Масгут Зиакаев из СПК “Заря”, укрепляют наши успехи в сельском хозяйстве. Только в Чекмагушевском районе в этом году намолотили более 150 тысяч тонн зерна, а всего в Башкортостане произвели почти 3,8 млн тонн, — подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров. — Спасибо Масгуту Мавлявиевичу за преданность и любовь к земле! Низкий поклон всем нашим труженикам!».