На фестиваль «Мир джаза» в Ростове поступило 100 заявок со всей России

«Хотя наш конкурс и является двадцатым, зародился он 35 лет назад в Ростове-на-Дону, благодаря усилиям заслуженного деятеля искусств России Кима Назаретова — основателя джазового образования в Ростове-на-Дону, — объяснил худрук “Мира джаза”. — Традиции, заложенные маэстро не просто живы, они развиваются. И наш конкурс и фестиваль все время подтверждает это. С каждым годом растет количество желающих участвовать в конкурсных прослушиваниях. Речь не только о российских музыкантах, но и молодых джазменах из ближнего и дальнего зарубежья. К сожалению, из-за сложной мировой обстановки, не все могут приехать. Но многие хотят. И в этот раз в конкурсе участвует, например, молодой исполнитель из Китая. Так что, “Мир джаза”, оправдывает статус международного конкурса, который он получил в 2011 году. Тогда же, кстати, наш конкурс стал ежегодным».