Операции и лечение окажутся под угрозой: к чему может привести антимикробная резистентность

Антимикробная резистентность (АМР) становится все более серьезной проблемой. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 700 тысяч человек умирают от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, и это число может вырасти до 10 миллионов к 2050 году, если не будут предприняты срочные меры.
Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов, которая проводится в конце ноября, напоминает о необходимости осознанного подхода к применению антибиотиков и других противомикробных средств.
Что такое антимикробная резистентность?
Антимикробная резистентность возникает, когда бактерии, вирусы, грибы и паразиты перестают реагировать на препараты, предназначенные для их подавления или уничтожения. Это делает лечение обычных инфекций гораздо сложнее и увеличивает риск распространения устойчивых заболеваний.
Основные причины развития резистентности:
— чрезмерное и неправильное использование антибиотиков в медицине;
— применение антибиотиков в сельском хозяйстве для ускорения роста животных;
— недостаточное развитие новых лекарств, эффективных против устойчивых штаммов.
Почему это опасно?
Антимикробная резистентность угрожает успехам современной медицины. Без эффективных препаратов лечение инфекций, которые раньше считались незначительными, становится смертельно опасным. Операции, трансплантации органов, лечение рака — все это оказаться под угрозой, если лекарства перестанут работать. АМР также увеличивает продолжительность госпитализации и затраты на лечение.
Что можно сделать?
Каждый из нас может внести вклад в борьбу с антимикробной резистентностью.
Во-первых, принимайте антибиотики только по назначению врача. Никогда не занимайтесь самолечением.
Во-вторых, завершайте полный курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.
В-третьих, не делитесь своими лекарствами с другими и не используйте остатки старых препаратов.
В-четвертых, соблюдайте правила гигиены и профилактики инфекций, чтобы снизить потребность в антибиотиках.
В-пятых, поддерживайте программы вакцинации, которые предотвращают инфекции, требующие лечения препаратами.
— Развитие АМР — это проблема, которая требует немедленного внимания со стороны правительств, медицинских учреждений, агропромышленного сектора и общества. Инвестиции в разработку новых препаратов, ограничение использования антибиотиков в сельском хозяйстве и образование населения играют ключевую роль в сохранении эффективных лекарств для будущих поколений. Осознанное и ответственное отношение к использованию противомикробных препаратов — это единственный способ замедлить распространение резистентности и защитить наше будущее, — напоминают медики.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».