Операции и лечение окажутся под угрозой: к чему может привести антимикробная резистентность

Антимикробная резистентность (АМР) становится все более серьезной проблемой. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 700 тысяч человек умирают от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, и это число может вырасти до 10 миллионов к 2050 году, если не будут предприняты срочные меры.