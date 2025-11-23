Ричмонд
Источник: Аргументы и факты

Владивосток продолжает подготовку к зимнему сезону. В парке Минного городка впервые за много лет оборудуют два новых катка — отдельно для детей и взрослых.

Лёд будут заливать на новой баскетбольной площадке в районе остановки «Поликлиника», которая была открыта в начале сентября в рамках Восточного экономического форума.

Общая площадь ледовых площадок составит около 900 квадратных метров. Катание на собственных коньках будет бесплатным, также будет работать платный прокат инвентаря.

В мэрии подчеркнули, что катки на естественных водоёмах заливать не планируют из-за невозможности обеспечить необходимый уровень безопасности.