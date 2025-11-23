Ричмонд
В Омской области сменился руководитель Исторического архива

К исполнению обязанностей директора приступила Наталья Храпова.

Источник: Комсомольская правда

21 ноября в БУ «Исторический архив Омской области» сменился начальник. И.о директора назначена Наталья Храпова. Ранее она возглавляла отдел использования и публикации документов учреждения.

В региональном министерстве культуры напомнили, что предыдущий руководитель, Людмила Чекалина, занимала пост директора архива в течение восьми лет — с августа 2017 года. Бюджетное учреждение ведет свою историю с 1920-го, «Исторический архив Омской области» представлен пятью филиалами, один из которых расположен в городе Тара. Бюджетное учреждение предоставляет справки по запросам пользователей.

Ранее мы сообщили, что местные кадастровики осваивают цифровые инструменты работы.