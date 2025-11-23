В Омской области сменился руководитель Исторического архива

В региональном министерстве культуры напомнили, что предыдущий руководитель, Людмила Чекалина, занимала пост директора архива в течение восьми лет — с августа 2017 года. Бюджетное учреждение ведет свою историю с 1920-го, «Исторический архив Омской области» представлен пятью филиалами, один из которых расположен в городе Тара. Бюджетное учреждение предоставляет справки по запросам пользователей.