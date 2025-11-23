В Омск с концертом приедет группа «Комната культуры»

В Омск с концертом приедет известная российская группа «Комната культуры». Произойдет это уже в новом, 2026-м, году.
Мероприятие состоится 28 февраля в 19:00. Концерт пройдет на «G-Drive Арене».
Уже началась продажа билетов. Согласно информации, опубликованной на сайте «Яндекс Афиша», увидеть звезд из ближайших секторов фанатам обойдется в приличную сумму — от 3500 до 8000 рублей. Купить место на танцполе можно за 2800−4000 рублей.
Добавим, что «Комната культуры» существует с 2022 года. Выпущенный в ноябре 2023 года трек «Поезда» завирусился в Сети, когда его стали использовать в своих видео туроператоры и путешественники. К марту 2024 года количество слушателей группы на сервисе «Яндекс Музыка» достигло 1 миллиона, а к сентябрю увеличилось до 5 миллионов.