В Омск с концертом приедет группа «Комната культуры»

Добавим, что «Комната культуры» существует с 2022 года. Выпущенный в ноябре 2023 года трек «Поезда» завирусился в Сети, когда его стали использовать в своих видео туроператоры и путешественники. К марту 2024 года количество слушателей группы на сервисе «Яндекс Музыка» достигло 1 миллиона, а к сентябрю увеличилось до 5 миллионов.