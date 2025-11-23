В Хабаровске пройдёт первый международный фестиваль искусств БРИКС

В Хабаровске с 25 по 30 ноября пройдет первый международный фестиваль искусств стран БРИКС. Его задача — расширение культурных контактов и развитие креативных индустрий, а также обмен творческими практиками между участниками. Организаторы рассчитывают, что событие станет новой площадкой для взаимодействия в сфере искусства, сообщает пресс-служба минкультуры края.
Главным пунктом программы станет объявление победителя первой Литературной премии стран БРИКС. В столицу региона прибудут представители ОАЭ, Китая, Индонезии, Ирана, Бразилии, Индии, а также гости из дальневосточных субъектов. Ожидается участие известных авторов, художников и экспертов культуры.
В программу фестиваля включены мастер-классы, творческие презентации, арт-соревнования, международные конференции и выступления коллективов. Участникам представят современные форматы работы в сфере искусства и литературы, а также культурные проекты стран-участников.
На протяжении всех шести дней в МФК «Броско Молл» будет работать книжная выставка-ярмарка, экспозиции живописи и фотографии, а также пройдут лекции и мастер-классы по литературе. Организаторы отмечают, что открытые площадки позволят жителям и гостям города напрямую познакомиться с культурой стран БРИКС.