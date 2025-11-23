В Хабаровске пройдёт первый международный фестиваль искусств БРИКС

В Хабаровске с 25 по 30 ноября пройдет первый международный фестиваль искусств стран БРИКС. Его задача — расширение культурных контактов и развитие креативных индустрий, а также обмен творческими практиками между участниками. Организаторы рассчитывают, что событие станет новой площадкой для взаимодействия в сфере искусства, сообщает пресс-служба минкультуры края.