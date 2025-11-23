Учёная из Новосибирска заявила, что ИИ поможет продлить жизнь до 150 лет

Персонализированный подход в медицине с использованием искусственного интеллекта и методов генной инженерии может в перспективе увеличить продолжительность человеческой жизни до 150 лет. Об этом сообщила заместитель директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова в интервью агентству ТАСС.
Эксперт отметила, что существующий биологический предел в 125−127 лет, известный как лимит Хейфлика, возможно преодолеть с помощью современных биотехнологий.
Специалист пояснила, что персонализированная медицина с применением ИИ и потенциальное генное редактирование открывают новые возможности.
Подчиненова выделила основные научные теории старения:
Укорочение теломер — концевых участков хромосом.
Хронические воспалительные процессы неинфекционного характера.
Накопление свободных радикалов в организме.
Возрастная потеря мышечной массы (саркопения).
Ученый подчеркнула, что маловероятно, что единый препарат сможет существенно повлиять на все эти процессы одновременно. Хотя натуральные биоактивные соединения, например экстракт виноградных косточек, действительно демонстрируют положительное воздействие на организм.
Специалист заключила, что на текущем этапе наиболее эффективными способами замедления старения остаются доказанные методы: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и поддержание ментального здоровья.