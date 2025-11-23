Учёная из Новосибирска заявила, что ИИ поможет продлить жизнь до 150 лет

Персонализированный подход в медицине с использованием искусственного интеллекта и методов генной инженерии может в перспективе увеличить продолжительность человеческой жизни до 150 лет. Об этом сообщила заместитель директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова в интервью агентству ТАСС.