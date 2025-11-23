Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске появится каток на центральной площади к Новому году

В прошлом году на каток пришло около 14 тысяч горожан.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске началась активная подготовка к новогодним торжествам. На центральной площади города уже установили опоры освещения, а у здания администрации вновь будет обустроен каток для жителей и гостей города. Об этом в сообщил мэр города Александр Дубровин. В прошлом сезоне проект катка на главной площади.

— Порядка 14-ти тысяч братчан воспользовались прокатом, а уж сколько жителей города приходили на каток со своими коньками, не счесть! Конечно, в этом году мы вновь заливаем каток! — поделился градоначальник.

Планируется, что новогодние катки будут организованы также в районах Гидростроитель и Энергетик. Параллельно на площади перед ТКЦ «Братск-АРТ» продолжается установка главной ели города. Символические новогодние деревья появятся во всех районах Братска.

Особой достопримечательностью станет ледовый городок перед спорткомплексом «Таежный», который украсят световые инсталляции, ледяные скульптуры и праздничная иллюминация.