В Братске появится каток на центральной площади к Новому году

В Братске началась активная подготовка к новогодним торжествам. На центральной площади города уже установили опоры освещения, а у здания администрации вновь будет обустроен каток для жителей и гостей города. Об этом в сообщил мэр города Александр Дубровин. В прошлом сезоне проект катка на главной площади.
— Порядка 14-ти тысяч братчан воспользовались прокатом, а уж сколько жителей города приходили на каток со своими коньками, не счесть! Конечно, в этом году мы вновь заливаем каток! — поделился градоначальник.
Планируется, что новогодние катки будут организованы также в районах Гидростроитель и Энергетик. Параллельно на площади перед ТКЦ «Братск-АРТ» продолжается установка главной ели города. Символические новогодние деревья появятся во всех районах Братска.
Особой достопримечательностью станет ледовый городок перед спорткомплексом «Таежный», который украсят световые инсталляции, ледяные скульптуры и праздничная иллюминация.