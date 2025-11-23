Татарстанский АБС-пластик вошел в топ-100 лучших товаров России

Лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» стал АБС-пластик марки ABS 2332, который производят в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Развитие этой линейки продукции отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского района.
Материал применяется при производстве деталей крупной бытовой техники, электроники, товаров народного потребления, изделий автомобильной промышленности, сантехники и другой продукции. Ключевым преимуществом марки ABS 2332 является метод ее производства — полимеризация в массе. Это инновационный подход, при котором жидкий мономер полимеризуется без использования растворителей. Такой способ позволяет получать полимеры высокой чистоты при минимальном образовании отходов.
«Признание на федеральном уровне подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества и стратегическому курсу на импортозамещение. Мы гордимся тем, что наша марка АБС‑пластика не только соответствует, но и во многих аспектах превосходит зарубежные аналоги, предлагая переработчикам надежное и экологичное решение», — подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.