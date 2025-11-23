Ричмонд
Школьникам города Салавата в Башкирии рассказали о переработке отходов

Они узнали, что многие виды мусора могут получить вторую жизнь.

Экологические лекции, посвященные раздельному сбору и вторичной переработке отходов, состоялись для учеников школ № 18, № 19 и № 20 города Салавата Республики Башкортостан по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.

Занятия провели специалисты Стерлитамакского территориального управления Министерства природопользования и экологии Башкирии. Для младших школьников занятие прошло в интерактивной и игровой форме. Ребята на практике закрепили полученные знания, самостоятельно сортируя смешанные отходы по разным фракциям.

В ходе урока дети узнали, что многие виды мусора являются ценным сырьем для перерабатывающей промышленности и могут получить вторую жизнь. Организаторы отметили, что главная задача — сформировать у ребят понимание, что природа — бесценное богатство, которое нуждается в охране и защите.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.