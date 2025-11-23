В Башкирии зафиксировали резкий рост цен на продукты за 10 месяцев

В Башкирии за десять месяцев 2025 года зафиксирован значительный рост цен на множество продовольственных товаров. По информации UfacityNews, наиболее резко, на 28,95%, подорожали лимоны, стоимость килограмма которых достигла 215,97 рубля. Существенно выросла в цене и другая продукция: шоколад подорожал на 25%, до 1404,93 рубля за килограмм, а натуральный зерновой и молотый кофе — на 20,20%, до 1750,23 рубля.
В перечне продовольственных товаров, показавших заметное удорожание, также значатся натуральный растворимый кофе, цена на который выросла на 20,06%, и различные категории рыбы. Стоимость мороженой неразделанной рыбы увеличилась на 16,28%, а разделанной (кроме лососевых) — на 15,67%. Наблюдается рост цен на мясную продукцию: говядина подорожала на 15,55%, а свинина (кроме бескостной) стала дороже на 12,12%. Кроме того, аналитики отмечают подорожание сухих супов в пакетиках, специй, круп, а также рыбных консервов, цены на которые выросли более чем на 11%.
