В Башкирии зафиксировали резкий рост цен на продукты за 10 месяцев

В перечне продовольственных товаров, показавших заметное удорожание, также значатся натуральный растворимый кофе, цена на который выросла на 20,06%, и различные категории рыбы. Стоимость мороженой неразделанной рыбы увеличилась на 16,28%, а разделанной (кроме лососевых) — на 15,67%. Наблюдается рост цен на мясную продукцию: говядина подорожала на 15,55%, а свинина (кроме бескостной) стала дороже на 12,12%. Кроме того, аналитики отмечают подорожание сухих супов в пакетиках, специй, круп, а также рыбных консервов, цены на которые выросли более чем на 11%.